Covid-19 : Les tours de vis se succèdent après la mise en garde de l’OMS

Face à la 5e vague et au variant Omicron, les pays se mobilisent. Mais l’inquiétude gagne du terrain.

Les tours de vis se succèdent face à la propagation du nouveau variant Omicron et l’Allemagne s’apprête jeudi à durcir les restrictions, alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a mis en garde contre la combinaison «toxique» de faibles taux de vaccination et de dépistage du Covid-19.

«Question de choix»

Face au variant Omicron, les fermetures de frontières sont «profondément injustes, punitives et inefficaces», a-t-il affirmé, dénonçant une forme d’«apartheid» à l’égard de l'Afrique et en appelant à développer les tests.

Face à «la menace pour la reprise» économique, que représente Omicron, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a elle aussi estimé mercredi, que la priorité demeurait de «s’assurer que les vaccins sont produits et distribués le plus rapidement possible à travers le monde».