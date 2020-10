Depuis vendredi soir, le monde politique genevois bouillonne. La révélation par la RTS de possibles nouvelles restrictions pour freiner la propagation du Covid-19 passe mal (lire encadré). Et pour cause, les mesures concerneraient les réunions d’ordre personnel: apéros, anniversaires et autres fêtes. Pour nombre de députés, dont le PLR Yvan Zweifel, «Mauro Poggia a franchi la ligne rouge». Ce qui fait bondir certains élus, c’est la régulation de la sphère privée, «l’intrusion dans les familles», tonne Christo Ivanov, de l’UDC.