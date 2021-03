Après Villars-sur-Ollon et les Diablerets , le Canton de Vaud avait lancé une nouvelle campagne de tests à Leysin, en marge de la Coupe d’Europe de ski et snowboard freestyle. Sur environ 660 personnes testées en 10 jours, huit y ont été contrôlées positives, dont six avec des symptômes, comme le relèvent divers médias vaudois selon une dépêche de l’ATS.