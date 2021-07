Pandémie : Covid-19: plus de 4 millions de morts dans le monde

Le monde a franchi le seuil «tragique» des quatre millions de morts du Covid-19, a annoncé mercredi l’OMS au moment où la pandémie reprend en intensité, notamment aux États-Unis et au Brésil, sous l’impulsion du variant Delta.

L’Indonésie, nouveau front

Tokyo: état d’urgence

«Double choc dévastateur»

Ailleurs dans le monde, l’Algérie a dépassé mercredi la barre des 500 contaminations quotidiennes, pour la première fois depuis novembre 2020, alors que le pays le plus peuplé du Maghreb craint de plus en plus une nouvelle vague de Covid-19.

Face à la situation mondiale, la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a exhorté mercredi les pays du G20 à agir au plus vite en faveur des nations les plus pauvres, confrontées au risque d’un «double choc dévastateur». «Elles risquent de perdre la course contre le virus; et elles pourraient manquer l’opportunité de se joindre à une transformation historique vers une nouvelle économie basée sur des fondements verts et numériques», a-t-elle estimé. Elle a défendu la nécessité d’une approche multilatérale pour partager les vaccins et leur production.