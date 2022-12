Etats-Unis: Covid-19: Roche obtient l’homologation du médicament Actemra

États-Unis : Covid-19: Roche obtient l’homologation du médicament Actemra

Depuis le début de la pandémie, ce médicament initialement destiné au traitement de la polyarthrite rhumatoïde a été utilisé pour traiter plus d’un million de personnes hospitalisées pour une infection au Covid-19 au niveau mondial, et est approuvé pour cet usage dans plus de 30 pays, indique le groupe dans un communiqué. Aux États-Unis, cet anticorps monoclonal administré par intraveineuse avait été utilisé sur la base d’une autorisation d’urgence accordée en juin 2021.