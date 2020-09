Grandson (VD)Covid-19: tempête sur le leader des spectacles pyrotechniques

Les spectacles pyrotechniques font-ils partie du domaine de la culture et des arts de la scène? Ce n’est pas un sujet de dissertation pour étudiants, mais la question à laquelle devra répondre le Tribunal fédéral pour trancher un litige entre le Canton de Vaud et Sugyp SA. Cette société basée à Grandson est leader dans le secteur des spectacles pyrotechniques en Suisse, avec plus de 450 feux d’artifice par an. Elle a été exclue des ayants droit à l’aide à la culture: selon le Service vaudois des affaires culturelles, les feux d’artifice ne font pas partie de l’ordonnance Covid.