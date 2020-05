États-Unis

Covid-19: Trump a signé le décret migratoire

Donald Trump a annoncé mercredi soir avoir signé le texte limitant temporairement l'octroi de cartes vertes.

Élu en 2016 sur la promesse de construire un mur entre son pays et le Mexique, Donald Trump a fait de l'immigration un sujet-clé de sa présidence et de sa campagne de réélection avant le scrutin de novembre.

60 jours

Plus de 22 millions d'Américains ont perdu leur emploi depuis que la crise du coronavirus a soudainement paralysé l'économie. Avec près de 46'000 décès, les États-Unis affichent le plus lourd bilan du monde. Ils dénombrent plus de 826'000 cas de Covid-19. Et les hôpitaux dans certaines régions particulièrement touchées ont encore du mal à répondre à l'afflux de patients, alors que le pays a enregistré l'un de ses pires bilans journaliers mardi, avec plus de 2700 décès.