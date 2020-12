La pandémie de Covid-19 fait plonger le salaire des Suisses, écrit Le Matin Dimanche, qui se réfère à un sondage de la société de recouvrement Intrum, portant sur 24 pays. Environ un tiers des Suisses (34%) ont vu leurs revenus diminuer à cause du coronavirus en 2020 et près d’un quart (24%) craint une baisse dans un proche avenir.

Conséquence, un Suisse sur cinq (19%) a dû reporter au moins une fois une facture, soit légèrement plus qu’en 2018, (14,6%), selon l’Office fédéral de la statistique. «Avec cette deuxième vague, peut-être une troisième au printemps, et les nouvelles mesures drastiques prises par la Confédération et les cantons [...] il faut s’attendre à une augmentation des chômeurs en fin de droit parallèlement à de nouvelles pertes d’emploi. Cela va faire très mal», estime dans le journal l’économiste en chef de l’Union syndicale suisse (USS), Daniel Lampart.