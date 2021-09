Valais - Covid-19: un troisième train de mesures annoncé

À l’occasion de sa session de novembre, le Grand Conseil valaisan devra se prononcer sur une troisième tranche de crédits supplémentaires de 76,9 millions de francs bruts afin de faire face aux conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. Des participations communales et fédérales réduiront le coût pour le C anton à 50,15 millions de francs nets.

C es aides concerneront notamment les transports publics (trafic local et touristique), des soutiens pour les entreprises considérées comme cas de rigueur , le domaine culturel ou encore le financement du contact trac k ing ainsi que des pertes de recettes du secteur hospitalier et des soins longue durée.

Le législatif cantonal devra également dire s’il accepte un crédit d’engagement de 8,8 millions de francs. Une somme destinée au conditionnement de prêts bancaires en faveur d’entreprises ayant subi un recul important de leur chiffre d’affaires, sans obligation de fermeture.