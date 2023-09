Santé: Vaccin contre le Covid recommandé pour les plus faibles

Covid long mieux appréhendé

Toute personne atteinte d’une affection post-Covid (Covid-long) devrait recevoir un diagnostic rapidement, être prise en charge de façon optimale et orientée vers des services spécialisés si nécessaire indique l’OFSP. Un comité d’experts a élaboré des recommandations harmonisées pour le diagnostic et le traitement de cette affection. Destinées en premier lieu aux médecins de famille, elles s’adressent également aux professionnels de premier secours et de la réadaptation. Présentées lors d’une conférence commune de la FMH et de l’OFSP, elles sont disponibles en ligne, dès à présent, sur rafael-postcovid.ch.