Fribourg : Covid-19: visites interdites avant le 5e jour d’hospitalisation

Au vu de la recrudescence de la pandémie de coronavirus, les autorités fribourgeoises limitent l’accès des visiteurs dans les structures hospitalières.

L’hôpital cantonal, comme les autres hôpitaux et cliniques, restreint les visites.

Face à l'augmentation des cas de Covid, le Canton de Fribourg a décidé de limiter les visites dans les hôpitaux et cliniques. Désormais, les personnes hospitalisées ne pourront pas recevoir de visite avant le cinquième jour et tous les visiteurs de plus de 16 ans devront être en possession d’un certificat Covid valable.