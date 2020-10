Etats-Unis : Covid-19: Washington investit près d’un demi-milliard pour un traitement

Le laboratoire britannique AstraZeneca va toucher plus de 440 millions de francs du gouvernement américain pour la mise au point et la distribution d’un traitement contre le Covid-19. Quelque 100’000 doses sont attendues d’ici la fin de l’année.

Le gouvernement américain investit près d’un demi-milliard de dollars dans la mise au point et la distribution à large échelle d’un traitement contre le Covid-19 du laboratoire britannique AstraZeneca, en phase avancée d’essais cliniques, a annoncé le géant pharmaceutique dans un communiqué lundi.

Avec un investissement de 486 millions de dollars (environ 443 millions de francs), le gouvernement américain va contribuer au développement et à la distribution de 100’000 doses d'ici la fin 2020 et peut en acquérir un million de plus en 2021, précise-t-il. «La combinaison d’anticorps AZD7442 avance rapidement en essais de phase 3», ajoute le groupe.