Les dix prochains jours seront particulièrement pénibles à supporter pour les détenus des prisons vaudoises de la Plaine de l’Orbe (EPO). Le Canton de Vaud indique ce vendredi que le coronavirus s’est répandu depuis la fin du mois de novembre au sein des prisonniers comme du personnel. «Des mesures de dépistages massifs successives ont été mises en œuvre pour chacun des sites des EPO, décrit-il. Elles ont permis d’identifier de nouvelles contaminations et de prendre des mesures d’isolement et de quarantaine strictes. Malgré cela, l’évolution du virus n’est pas suffisamment contenue.»

Ni activités ni visites

Dès ce vendredi et pour une durée de dix jours, les sites de Bochuz et les deux Colonies sont donc placés en quarantaine. Une évaluation de la situation sera réalisée à son issue afin de définir la suite des événements. Concrètement, cela signifie que hormis pour la douche et la promenade, chaque détenu restera confiné dans sa cellule toute la journée. Les repas en commun et les ateliers et activités non essentiels seront suspendus. Idem pour les visites ordinaires.