Karo 19.08.2020 à 20:54

Deux semaines avant l’ouverture du plus grand cinéma genevois, je souhaitais organiser un anniversaire pour enfants avec des mesures et pas de suite. Ils étaient 6.. On ne m’a même pas répondu jusqu’à ce jour . Et après ils se plaignent de l’absence des clients. Même un désolé où un on ne sait pas, aurait été le bienvenu. Heureusement le film était là en streaming le jour J , mais il était au cinéma en salle au même temps. S’ils répondent même pas aux clients, comment compter sur eux? Du coup, on oubli le cinéma ...