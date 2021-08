Royaume-Uni : Covid et Brexit: pénurie de milkshakes chez McDonald’s

La chaîne de fast-food manque aussi de boissons en bouteille dans plus de 1200 filiales.

Le géant américain du «fast-food» McDonald’s a annoncé mardi qu’il faisait face à une pénurie de milkshakes au Royaume-Uni à la suite des problèmes de chaîne d’approvisionnement attribués au Brexit et à la pandémie de Covid. L’enseigne est aussi à court de boissons en bouteille dans ses 1250 sites en Angleterre, en Ecosse et au Pays de Galles.

Problèmes d’approvisionnement

Il assure que le groupe «travaille dur pour ramener ces éléments sur le menu» et présente ses excuses à ses clients pour ce désagrément. McDonald’s est le dernier en date à subir l’impact des problèmes d’approvisionnement après notamment la chaîne de restaurants Nando’s, obligée la semaine dernière à fermer quelque 50 restaurants à cause d’un manque de poulet, attribué à des pénuries de travailleurs et de chauffeurs routiers chez les fournisseurs et dans les sociétés de logistique.