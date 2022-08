Transports publics genevois: Covid et congés ont mis des bus à l’ârrêt

Le 28 juillet dernier les Transports publics genevois (TPG) ont dû annuler des courses le matin et l’après-midi «pour problème de personnel». Les messages d’alerte sur l’app du transporteur concernaient au minimum une dizaine de bus et on fait jaser sur les réseaux sociaux. Isabel Pereira, porte-parole des TPG, confirme que la régie publique a connu des problèmes liés à des absences durant la deuxième quinzaine de juin. «Il y a eu un taux d’absentéisme plus élevé que d’habitude et raison de nombreux cas de Covid, détaille la communicante.