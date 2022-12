Vaud : Covid: réduction de la vaccination dans le canton, dès à présent

Le dispositif COVID-19 va évoluer dans le canton de Vaud, en cette fin d’année, avec une réduction de l’offre de vaccination et des fermetures liées aux jours fériés. La gratuité des tests de dépistage prendra par ailleurs fin dès le 1er janvier, conformément à la décision de la Confédération. La campagne de vaccination de rappel se poursuit néanmoins. Le Médecin cantonal invite les personnes de plus de 65 ans, les personnes souffrant de maladies chroniques et les femmes enceintes qui n’ont pas encore pris rendez-vous à le faire rapidement.