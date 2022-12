Genève : Covid, grippe et bronchiolite pèsent sur les HUG

Genève affronte actuellement trois épidémies concomitantes, qui mettent le système de soins sous tension: le Covid, la grippe et la bronchiolite. «Les urgences sont sous l’eau», a ainsi confié à la «Tribune de Genève» Michel Matter, le président de l’association des médecins du canton de Genève (AMGe). Le nombre de patients touchés par le coronavirus est en hausse: vendredi, les HUG en accueillaient 167 (le virus n’étant pas forcément la cause de leur admission), dont quatre aux soins intensifs et huit aux soins intermédiaires.