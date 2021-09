Genève : Covid: hospitalisations «à surveiller»

Septante lits sur la nonantaine prévue pour les patients Covid sont actuellement occupés au bout du lac. Par ailleurs, une équipe de vaccination mobile sera mise en place dès lundi.

Adrien Bron, directeur général de la Santé, et Nathalie Vernaz-Hegi, pharmacienne cantonale. 20min/Marvin Ancian

Avec entre 80 et 160 cas par jour cette semaine , la situation est « un peu plus stable » que la semaine dernière, mais le niveau des contaminations reste élevé, a relaté Adrien Bron, directeur général de la Santé, lors d’un point sanitaire vendredi. Concernant les hospitalisations, la situation est « à surveiller » . On en a dénombré 103 cette semaine: 70 patients sont soignés (sur 91 lits prévus pour le Covid), dont 41 en soins aigus, 13 en soins intermédiaires et 16 aux soins intensifs, tandis que 33 personnes sont en voie de guérison. « Le variant Delta engendre des infections plus graves » , a relevé Adrien Bron.

Huit patients du dix pas vaccinés

Près de 15’000 tests ont été réalisés cette semaine. Le taux de positivité, qui était de 1% début juillet avant de monter jusqu’à 8%, est de 6,9%, a indiqué la médecin cantonale Aglaé Tardin. Ce sont les 20 à 49 ans qui sont les plus touchés, et une augmentation a été constatée chez les 15 à 19 ans. Huit personnes sur dix qui sont hospitalisées ne sont pas vaccinées, tandis que quinze patients vaccinés sont à l’hôpital. Une seule parmi elles se trouve aux soins intensifs. « Rares sont les gens vaccinés qui s’infectent, et, parmi eux, rares sont ceux qui développent une forme sévère. Cela conforte sur l’efficacité du vaccin » , a souligné la médecin cantonale.

Quelque 3000 personnes en attente

Au niveau de la vaccination, 608’813 doses ont été administrées à ce jour dans le canton et 286’830 personnes ont reçu les deux piqûres. Le taux de vaccination chez les 75 ans et plus est de 85% et chez les 12-14 ans de 18%, en hausse de 2% cette semaine, « ce qui est bien » , a relevé la pharmacienne cantonale, Nathalie Vernaz-Hegi. Le taux de couverture moyen était de 56,3% le 29 août. Le nombre d’inscriptions a doublé, avec 3000 personnes en attente de rendez-vous.

Vaccination mobile

Le dispositif va évoluer, puisque, dès lundi, un nouveau lieu vaccinera sans rendez-vous, six jours par semaine. Il s’agit du P HARMA shop, situé à la rue du Cendrier, près de la rue de Chantepoulet. A partir de lundi également, une équipe mobile « Vacci Road » ira à la rencontre de la population, tout d’abord au centre commercial de Meyrin, la semaine prochaine, au centre commercial de Vernier la suivante, puis dès le 20 septembre, dans les différents bâtiments de l’Université. Les Hautes écoles suivront à la fin du mois. Pour rappel, on peut aussi se faire vacciner au centre M3 Sanitrade de la route de Chêne (y compris sans rendez-vous), à la clinique des Grangettes, à la clinique et permanence d’Onex, ainsi qu’au Centre médical universitaire. Dans les centres commerciaux de la Praille et de Balexert, la Pharmacie principale administrera des deuxièmes doses uniquement sur rendez-vous, les 4, 8 et 11 septembre.