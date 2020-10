Covid-19 : La seconde vague en Europe est préoccupante

Un nombre record de cas positifs au Covid-19 a été observé dans le monde. En Europe, la seconde vague dépasse les précédents sommets de la première.

Selon les données publiées lundi soir par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Genève et qui portent jusqu’à dimanche matin, le nombre de nouveaux cas en une semaine a progressé de 1%, à un peu plus de 2 millions. Après plusieurs reculs, celui des nouveaux décès a augmenté à nouveau, de 7%, pour s’établir à plus de 39’000.