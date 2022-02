Pandémie : La lourde menace des déchets médicaux inquiète l’OMS

Mardi, l’Organisation mondiale de la santé a fait part de son inquiétude concernant les tonnes de déchets que la lutte contre le coronavirus a provoquées.

Un rapport appelle à développer des masques qui puissent être utilisés plusieurs fois ou qui puissent être mis au compost. Reuters

La montagne de déchets médicaux liés au Covid-19 pose des risques pour la santé et l’environnement, a indiqué mardi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui appelle à prendre des mesures pour réduire notamment l’utilisation des gants. L’OMS s’est penchée dans un nouveau rapport sur les quelque 87’000 tonnes d’équipements de protection individuelle qui ont été expédiés entre mars 2020 et novembre 2021 à travers le monde par les Nations unies, pour aider les pays, en particulier les plus défavorisés, à faire face à la pandémie.

Plus de 140 millions de kits de test, susceptibles de générer 2600 tonnes de déchets non infectieux (principalement du plastique) et 731’000 litres de déchets chimiques (soit l’équivalent du tiers d’une piscine olympique) ont ainsi été expédiés, tandis que plus de 8 milliards de doses de vaccin ont été administrées dans le monde, produisant 144’000 tonnes de déchets supplémentaires sous forme de seringues, d’aiguilles et de caisses de sécurité.

Systèmes mis à rude épreuve

Environ 97% des déchets plastiques issus des tests ont été incinérés. Ces dizaines de milliers de tonnes de déchets médicaux dont parle le rapport ne représentent qu’une petite fraction du volume mondial des déchets, l’étude ne prenant pas en comptant les équipements qui n’ont pas été envoyés via l’ONU. Ces déchets médicaux supplémentaires résultant de la riposte à la pandémie ont mis à rude épreuve les systèmes de gestion des déchets dans le monde entier, et menace «la santé humaine et environnementale», s’inquiète l’OMS.

Selon le rapport, 3 établissements de santé sur 10 dans le monde ne disposent pas de systèmes de tri des déchets. Dans les pays les moins développés, moins d’un établissement de santé sur trois dispose d’un service de base de gestion des déchets médicaux.

L’OMS propose une multitude de solutions pour réduire les déchets. Elle propose de créer des emballages plus petits et plus durables et de fabriquer en général des équipements à base de matériaux renouvelables. Envoyer les déchets médicaux dans les décharges devrait être la solution de dernier recours, indique le document.

Des masques réutilisables

Le rapport appelle à développer des masques qui puissent être utilisés plusieurs fois ou qui puissent être mis au compost. L’OMS insiste en particulier sur les gants qui, dans le cadre de la lutte contre la pandémie, constituent en termes de volume la plus grande proportion des déchets issus d’équipements de protection individuelle achetés à travers l’ONU.

L’OMS estime que ces gants sont utilisés en bien trop grand nombre: bien que l’agence onusienne ne les recommande pas pour l’administration des vaccins, «cela semble être une pratique courante», observe le rapport.