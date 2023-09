Une pilule anti-Covid accusée d’accélérer les mutations du virus

Le laboratoire américain Merck estime que l’étude ne permet pas d’affirmer un lien de cause à effet entre son traitement et ces mutations du virus.

Mis sur le marché en 2021, il s’agissait de la première pilule anti-Covid, une avancée notable pour un arsenal pharmaceutique qui n’était jusqu’alors composé que de vaccins et de traitements nécessitant une administration complexe par intraveineuse.

Efficacité limitée par rapport à Pfizer

«Ce traitement peut donner naissance à des virus qui ont muté de façon notable et qui restent viables, voire dans certains cas transmissibles.»

L’objectif est de déclencher une série de mutations de plus en plus désordonnées, qui aboutissent à terme à l’extinction du virus dans l’organisme. Mais des chercheurs ont, dès son lancement, estimé que ce mécanisme risquait de favoriser l’apparition de virus mutants et transmissibles d’un individu à l’autre.