Suisse : Covid: le nombre d’infections n’a pas été aussi bas depuis novembre

Virginie Masserey, cheffe de la section Contrôle des infections à l'​OFSP, se dit «optimiste» mais rappelle la nécessité de poursuivre les vaccinations.

Pour la première fois depuis le mois de novembre, le nombre d’infections quotidiennes au coronavirus est passé sous la barre des 500. Quarante pour cent de la population ont reçu au moins une dose de vaccin et l a protection vaccinale pourrait être étendue , a affirmé mardi V irginie Masserey , c heffe de la section Contrôle des infections à l'​O ffice fédéral de la santé publique (OFSP). Lors d’un point presse des experts de la Confédération, elle s’est dite «optimiste» sur l’issue de la pandémie.

La campagne de vaccination n’en doit pas moins se poursuivre, remarque l’experte: «C ’ est comme ça qu ’ on sortira de la crise et qu ’ on sera protégés contre les variants», rappelle l’experte, ajoutant que «les vaccins qu’on donne en Suisse restent efficaces contre les variants».

Et de rappeler: «Le certificat de vaccination n’est pas un passeport pour aller où on veut comme on veut. Il faut donc bien se renseigner sur les formalités d ’ entrée avant de voyager.» Côté informatique, aucun risque que le système informatique qui délivrera le précieux sésame sature, selon Philippe Voirol, vice-directeur de lʹOffice fédéral de lʹinformatique et de la télécommunication et chef de la division principale «Strategy & Innovation »: «Nous sommes actuellement capables de délivrer 67 certificats à la seconde, donc en 24 h eures on l es aura délivrés à l a totalité de la population suisse.»



Actuellement en phase pilote dans le canton de Berne, le certificat Covid devrait être opérationnel fin juin.