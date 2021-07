Coronavirus à Genève : Covid long: 40% des malades souffrent après sept mois

Les HUG ont réalisé une étude portant sur la forme persistante du Covid-19. Elle révèle que 39% des patients présentent encore des symptômes plus de sept mois après leur infection.

Sept à neuf mois après avoir contracté le Covid-19, 39% des patients présentent encore des symptômes résiduels. Tel est le résultat d’une étude conjointe des HUG et de l’Université de Genève portant sur les formes longues de la maladie. Les affections durables les plus souvent constatées sont la fatigue persistante, les troubles neurologiques, l’essoufflement, les troubles cardiaques et les troubles psychiatriques.