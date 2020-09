Coronavirus : Covid: nombre de cas en hausse de 5% en une semaine

Plus de 1,8 million de nouveaux cas de Covid-19 ont été relevés en une semaine dans le monde, ce qui représente une hausse de 5% après un ralentissement observé voici deux semaines.

La progression de la pandémie s’accélère à nouveau dans le monde après un ralentissement il y a deux semaines. Plus de 1,8 million de nouveaux cas ont été relevés en une semaine, hausse de 5%. Les 37’000 décès sont en revanche inférieurs de 2% à la semaine précédente.

L’augmentation la plus importante des nouveaux cas de Covid, environ 15%, est toujours observée dans une partie de l’Asie où les décès se sont aussi étendus de 4%, selon des données relayées lundi soir par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La Méditerranée orientale et l’Europe suivent avec 6 et 4%.