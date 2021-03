Cinéma : Covid oblige, le septième art n’a pas fait recette en 2020

Selon l’OFS, le nombre d’entrées dans les salles obscures suisses a chuté de 65% l’année dernière. L’offre de nouveaux films, elle, a baissé de moitié.

En raison de la baisse de l’offre de nouveaux films et des restrictions sanitaires, le nombre d’entrées enregistré par les cinémas suisses s’est effondré en 2020.

En 2020, les cinémas suisses ont enregistré 4,3 millions d’entrées et fait 67 millions de francs de recettes de billetterie. Soit le tiers de l’année précédente, révèle l’Office fédéral de la statistique, dans un communiqué. Le nombre de salles obscures n’a, lui, que légèrement reculé.

Selon les chiffres de la statistique du film et du cinéma publiés mardi, c’est en Suisse romande et en Suisse italienne que le recul des entrées a été le plus important: dans ces deux régions, le nombre de tickets vendus a baissé d’environ 70%,