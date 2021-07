Festival de Cannes - Covid ou pas, Cannes va faire rayonner son aura

■ Les stars Pléthore de célébrités françaises ont été annoncées, leur présence pouvant être garantie plus assurément que pour celles qui ont une frontière à traverser. Virgine Efira, Marion Cotillard, Tahar Rahim, Camille Cottin, Louis Garrel, Gérard Depardieu, Valérie Lemercier sont attendus. Côté international, on compte sur Matt Damon, Jodie Foster, Spike Lee ou encore Sean Penn.

■ Les films Quelles productions seront encensées, détestées ou cibles d’un scandale? Insolite: «Annette», une comédie musicale de Leos Carax avec Marion Cotillard et Adam Driver, qui jouent un couple de stars, ouvre le festival ce mardi soir. Jeudi, l’attention sera portée sur «Benedetta», le très attendu Paul Verhoeven dans lequel Virgine Efira joue une nonne lesbienne. Mercredi 14 juillet, «Titane», de Julia Ducornau, devrait faire parler de lui. Sans oublier «The French Dispatch» de Wes Anderson, avec une brochette impressionnante de célébrités, ou «Suprêmes», un biopic consacré au groupe de rap NTM.

■ Le Covid Le virus changera forcément la donne. Stars et festivaliers seront-ils moins nombreux? Les accès seront-ils plus difficiles – ou faciles? S’agira-t-il de l’édition la plus triste de l’histoire du festival? On vous dira tout ça dans quelques jours .

■ Vous Si certains d’entre vous sont dans le coin ces douze prochains jours, n’hésitez pas à venir faire un tour à Cannes pour tâter l’atmosphère. Pas besoin d’être VIP, star ou professionnel pour siroter un spritz sur une terrasse de la Croisette, vous balader en zieutant les looks travaillés des «nobodies» ou pour aller voir un film (gratuitement, chaque soir à 21h30 en face du Majestic) au cinéma de la plage. Celui-ci démarre ce soir avec «In the Mood for Love», mais la soirée la plus attendue est sans doute celle du lundi 12 juillet, avec «Fast & Furious 9»!

Quoi d’autre?

Sous le soleil de juillet Par prudence face à la pandémie, les organisateurs ont décalé l’événement de mai à juillet: grand bien leur en a pris, car le couvre-feu a été supprimé le 1er juillet. Depuis cette date, restos et bars peuvent rester ouverts jusqu’à 23 h, et l’obligation du port du masque en extérieur a été levée – sauf dans les zones de forte affluence. La jauge dans les salles de cinéma n'a elle pas changé: 35% de la capacité et 300 personnes max. A l'extérieur, la jauge a été élargie à 500 personnes.

Cinq continents en lice Cette année, 24 films de seize pays des cinq continents sont en sélection pour briguer le prix suprême: la Palme d’or. Parmi ces longs métrages, seulement quatre ont été réalisés par des femmes. Présidé par Spike Lee, le jury décernera les récompenses le samedi 17 juillet. Le gagnant succédera à Bong Joon-ho et à son excellent «Parasite».

Perturbé cinq fois Saviez-vous que 2020 n’est pas la seule année où le festival n’a pas pu se tenir? En 1939, l’année où il devait démarrer, Cannes a été annulé à cause de la Seconde Guerre mondiale – pour finalement être lancé après le conflit, en 1946. Il a ensuite été mis de côté en 1948 et 1950 pour des raisons économiques, puis a été interrompu en 1968 à cause des manifestations de Mai 68.

«Très artificiel» Maîtresse de cérémonie, Doria Tillier a confié qu’elle n’avait pas toujours été convaincue par l’évènement. «Je trouvais ça un peu ridicule, très artificiel», a avoué l’actrice de 35 ans sur Europe 1. Et puis, après sa première montée des marches, la magie a opéré. Elle n’a donc pas hésité à dire «oui» pour animer la cérémonie: «C’est comme si Brad Pitt vous invitait à dîner: vous ne mettez pas une semaine à accepter!»