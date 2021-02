Dans les quatre régions de marché les plus liquides de Suisse (Zurich, Suisse du Nord-Ouest, Berne, région lémanique), les prix des maisons individuelles ont augmenté pour atteindre en moyenne CHF 1,3 million, soit 3,7% de plus que l’année précédente.

La région lémanique toujours aussi chère

C’est dans la région lémanique que les prix des maisons individuelles ont le plus augmenté. Avec une hausse des prix moyens des biens dans la région lémanique de 4,1%, soit plus de deux fois plus rapide que dans la deuxième région la plus chère de Zurich (+1,6%), l’écart de prix des maisons individuelles entre les deux régions a continué de se creuser.