Génération Z: Covid, Ukraine, climat: les jeunes Suisses un peu moins en détresse

L’école et le monde du travail sont considérés par les jeunes comme des endroits qui peuvent aider à améliorer leur santé mentale, montrent les résultats de l’étude. Interrogé par nos collègues de «20 Minuten», Rudolf Minsch, économiste à Economiesuisse, connaît bien les préoccupations en matière de santé mentale et de qualité de vie de la génération qui arrive sur le marché du travail. Les entreprises l’ont bien compris et sont de plus en plus nombreuses, quand elles le peuvent, à offrir des services de médiation «afin que les personnes aient le bon interlocuteur». Quant à la conciliation entre vie privée et familiale et salaires, les choses progressent aussi. Toutefois, il reconnaît que «toutes les entreprises ne peuvent pas offrir, en plus d’un bon salaire, des offres de repas ou de garde d’enfants gratuite», dit-il.