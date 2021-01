Les nouvelles sont inquiétantes. Une troisième vague de coronavirus pourrait déferler sur la Suisse d’ici deux à trois semaines. C’est du moins ce qu’a annoncé le Conseil d’État vaudois, lors de sa conférence de presse, jeudi. Pour l’heure, 39 cas d’infections par le nouveau variant ont été identifiés dans le canton, dont un «gros cluster au sein du Lausanne HC. Les joueurs ont été infectés en allant jouer à Genève. Puis, ils l’ont transmis lors du match suivant à ceux du CP Berne», détaille le conseiller Philippe Leuba. Statistiquement, de 5% à 8% des nouveaux cas vaudois sont liés aux souches mutantes britanniques et sud africaines. Avec Berne, Zurich, Genève et le Valais, le canton de Vaud fait partie des plus touchés. Le Conseil d’Etat vaudois n’exclut pas non plus de devoir fermer les écoles en dernier recours, si les contaminations avec cette nouvelle souche devaient prendre une telle ampleur que les hôpitaux s’en retrouveraient surchargés.

Bientôt 100’000 personnes vaccinées

Concernant les cas de rigueur, le Canton annonce que les démarches pour solliciter des aides seront simplifiées et traitées plus rapidement. Les fonds aussi seront débloqués plus vite et les montants seront plus importants. La task force gérant les cas de rigueur sera doublée dès lundi. De 10 personnes actuellement, elle se composera de 20 personnes. «Un tel renforcement permettra le versement des aides d’ici la fin du mois de janvier, pour les demandes déposées avant le 20, et pour les suivantes dans les dix jours», explique le Conseil d’État. Et le conseiller Philippe Leuba d’ajouter: «C’est le destin d’hommes et de femmes qui se joue actuellement, d’où l’urgence d’agir et d’indemniser rapidement.»