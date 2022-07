Genève : «Cow-boys» de la Brigade des renvois rejugés

Le Tribunal fédéral a estimé que la Cour d’appel genevoise s’était montrée trop clémente. Le cas est renvoyé à Genève pour être réétudié.

Retour à la case Tribunal genevois pour deux agents de la Brigade des renvois du bout du lac. Condamnés en première instance pour abus d’autorité en lien avec une interpellation rocambolesque, ils avaient vu leur culpabilité confirmée en appel, mais, cette fois, sans qu’une peine soit prononcée. Le Ministère public avait fait appel de cette décision; il a obtenu gain de cause auprès du Tribunal fédéral (TF) le 8 juin dernier. Les juges de Mon-Repos ont annulé l’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision de Genève et ont renvoyé la cause à la justice pour une nouvelle décision. Un troisième agent s’est vu confirmer son acquittement, contre l’avis du Ministère public.