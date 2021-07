Festival de Cannes : «Cow», plongée sensorielle dans la vie d’une vache laitière

Présenté sur la Croisette, le film de la Britannique Andrea Arnold propose de suivre durant 1h30 le quotidien d’une vache laitière nommée Luma.

«Un lien avec ce qui nous paraît lointain»

Sans voix-off et quasiment sans jamais montrer les fermiers, le film d’une heure et demi est signé de la réalisatrice d'«American Honey» (2017) et actuelle présidente du jury d'«Un Certain Regard». Il a été présenté dans une section parallèle du festival.