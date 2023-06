Hockey sur glace: CP Berne: une ancienne gloire nommée directeur sportif

Martin Plüss a remporté quatre titres nationaux avec le SCB. freshfocus

Le CP Berne poursuit sa réorganisation en coulisses. Au lendemain de la nomination du Finlandais Jussi Tapola au poste d’entraîneur en chef, le club de la capitale a dévoilé mercredi matin le nom d’un nouveau directeur sportif. Il s’agit de Martin Plüss (46 ans), ancien joueur emblématique des Ours – de 2008 à 2017 – et de l’équipe de Suisse.

À compter du 1er mai 2024, il sera en charge de la mise en œuvre de la stratégie adoptée par le conseil d'administration et dirigera l'ensemble du secteur sportif de l'entreprise. «Martin Plüss connaît et incarne l'ADN du SCB, justifie Marc Lüthi, président et CEO du club bernois. Il représente une culture de la performance absolue et renforcera et développera notre département sportif grâce à son savoir-faire ainsi qu'à son impulsion à tous les niveaux.»

L’ancien international, qui assistera l'organisation bernoise en tant que conseiller jusqu'à son entrée en fonction sous la direction de Marc Lüthi, nourrit de grosses ambitions pour le club de la capitale. «Je suis très heureux de revenir au CP Berne, annonce-t-il. Avec le directeur sportif Andrew Ebbett et le directeur de la relève Marc Weber, je souhaite former une équipe forte et construire une base saine et durable. Nous voulons renouer avec les succès sportifs du passé. Notre ambition doit être que nos fans puissent s'identifier au SCB à tous les niveaux, tant sur le plan sportif qu'émotionnel et qu'ils viennent aux matches avec plaisir.»