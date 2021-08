Justice internationale : CPI: des indigènes du Brésil accusent Bolsonaro de «génocide»

L’Association des peuples indigènes du Brésil (Apib) a demandé lundi à la Cour pénale internationale (CPI) d’ouvrir une enquête sur le président Jair Bolsonaro pour «politique anti-indigène», «génocide» et «écocide».

«Nous pensons qu’au Brésil se produisent actuellement des actions qui constituent des crimes contre l’humanité, (des crimes de) génocide et écocide», écrit l’Apib. «Au vu de l’incapacité dans laquelle se trouve le système actuel de justice au Brésil d’enquêter, d’emprisonner et de juger (les responsables de) ces agissements, nous dénonçons ces actions devant la communauté internationale et saisissons la CPI», a déclaré Eloy Terena, coordinateur juridique de l’Apib.

L’Apib se fonde sur des rapports de chefs et organisations indigènes, des documents officiels, des recherches universitaires et des rapports techniques qui, selon elle, «prouvent qu’une politique clairement anti-indigène et systématique (…) a été planifiée et mise en œuvre sous la direction de Bolsonaro» depuis l’arrivée au pouvoir en janvier 2019 du dirigeant d’extrême droite, et particulièrement pendant la pandémie de coronavirus, un peu plus d’un an plus tard.