Euro 2020 : CR7 parviendra-t-il enfin à trouver la faille contre la France?

En 450 minutes contre les Bleus, Cristiano Ronaldo n’est jamais parvenu à faire trembler les filets. Retour sur les performances du Portugais.

Le plus bruyant

Le plus frustrant

Soirée frustrante pour la superstar qui, avec trois occasions seulement, apparaît impuissant et esseulé. Ses équipiers français au Real Madrid lui volent la vedette: Karim Benzema signe un but et une passe décisive, et Raphaël Varane bride la fusée portugaise.