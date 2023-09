Genève: Face au crack, les commerçants sont à bout

«On est réveillés par les cris en pleine nuit»

Les commerçants ne sont pas les seuls à se plaindre. Pour les habitants aussi, la situation est devenue infernale. Karim*, 40 ans, habite au-dessus du Quai 9 depuis treize ans. «Cela fait deux mois et demi que je ne peux plus dormir. Ils gueulent, se battent. Et, avec le crack, c’est 24h sur 24. Le matin, quand je sors, j’ai peur.» Un sentiment que connaît bien Laure, 33 ans. «Je suis arrivée en novembre 2022. Avant, j’habitais aux Pâquis. Je m’y sentais plus en sécurité. Il y a des caméras, plus d’éclairage… Ici, en un an, cela s’est beaucoup dégradé. Ils sont agressifs, se crient dessus…» Sa voisine, Catherine, 69 ans, renchérit: «Il y a des hurlements toute la nuit. Ça rend fou! Et personne ne fait rien. On a l’impression que les autorités sont impuissantes face à ce problème.» Aux yeux de Kathy, elle aussi âgée de 69 ans, «c’est devenu invivable! Quand on est assis en terrasse, les toxicomanes passent faire la manche, décrit-elle. Ma fille ne veut plus me rendre visite avec mes petits-enfants.»