Rallye WRC: Craig Breen meurt en séance d'essais en Croatie

Le natif de Waterford, âgé de 33 ans, qui devait disputer seulement une partie des épreuves WRC cette saison, avait pris la 2e place du rallye de Suède, deuxième course de l’année, en février dernier.

Il occupait la 6e place du championnat du monde WRC avant le rallye de Croatie, quatrième course (sur 13) de la saison.

Craig Breen n’a jamais remporté de victoire en WRC, se contentant de neuf podiums entre 2016 et 2023, avec six deuxièmes et trois troisièmes places.