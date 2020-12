Nous ne sommes pas sortis d’affaire, loin s’en faut. C’est peu ou prou ce qu’ont déclaré les autorités sanitaires genevoises vendredi lors de leur point presse hebdomadaire. Elles constatent que, si le nombre d’infections a fortement baissé depuis les mesures de restrictions mises en œuvre début novembre, il se situe désormais sur un haut plateau. «On a en moyenne entre 180 et 220 infections par jour», a détaillé Aglaé Tardin, médecin cantonale. Les autorités sanitaires sont inquiètes, elles estiment que le socle pour une troisième vague est bien présent, ce d’autant plus que le taux de reproduction est passé de 0,44 à un peu plus de 0,6, soit en augmentation. Le cocktail semble explosif. «On craint une troisième vague avant la fin de l’année», a déclaré Aglaé Tardin. Adrien Bron, directeur de la santé, a fait le lien entre cette stagnation à un niveau plus haut que celui souhaité et la réouverture des services à la personne, puis celle des commerces ces deux dernières semaines.