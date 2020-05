France

Craintes redoublées à la veille du déconfinement

L’Hexagone vivait dimanche son 55e et dernier jour de confinement avant une libération partielle de sa population.

Le bilan quotidien de l'épidémie de coronavirus est retombé dimanche à son niveau du début du confinement, à la veille d'une levée progressive des restrictions. Cette nouvelle étape fait craindre un possible rebond.

Membres du gouvernement et responsables politiques se sont relayés pour en appeler à la prudence et au bon sens, alors que des millions de Français s'apprêtent à reprendre le travail afin de réamorcer l'économie nationale, quasiment à l'arrêt depuis deux mois.

Le confinement a porté ses fruits, avec un bilan quotidien des décès retombé dimanche soir à 70 morts, son plus bas niveau depuis la mise sous cloche du pays le 17 mars. Le bilan total s'élève toutefois à au moins 26'380 décès, alors que la pression sur les services d'urgence hospitaliers se réduit toujours.

«Le pari de l'intelligence»

Car même avec des masques obligatoires dans les transports et un cadre sanitaire strict dans les écoles, l'angoisse d'une nouvelle flambée de l'épidémie est palpable.

Pour autant, «on ne va pas envoyer un gendarme dans chaque appartement», a lancé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, alors qu'on va de nouveau pouvoir se réunir à dix personnes au plus. Il a affirmé faire «le pari de l'intelligence et de la compréhension».

Nouveaux foyers

Pourtant, l'apparition de trois nouveaux foyers en Nouvelle-Aquitaine et en Vendée, zones classées en «vert», incite plus que jamais à la prudence. D'autant qu'un a été identifié dans un collège (où des personnels s'étaient réunis pour préparer la rentrée) et un autre dans une entreprise.