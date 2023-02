Ski alpin: Crans-Montana, l’occasion de marquer des points

Le retour en Suisse d’une championne du monde et la lutte pour des globes de descente et de super-G: les courses de Crans-Montana sonnent comme le retour aux affaires des skieuses de Coupe du monde.

Occupées pendant deux semaines par les Mondiaux de Courchevel/Méribel, Elena Curtoni, Sofia Goggia ou encore Lara Gut-Behrami ont de précieux points à aller chercher en Valais. Et pourquoi pas un globe. «Ma philosophie est toujours de prendre une course après l’autre», tempère la Tessinoise, qui accuse une trentaine de points de retard sur la Norvégienne Ragnhild Mowinckel au classement du super-G.

Si les conditions risquent d’être difficiles en raison de la neige salée, Lara Gut-Behrami se dit prête à attaquer le reste de la saison. «Je me sens bien», affirme-t-elle, bien plus apaisée qu’une semaine auparavant au moment de quitter Méribel. Il y a de quoi se réjouir. «Le tracé a un peu changé, il est plus fluide.»