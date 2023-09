Valais: Tournoi de golf interrompu par Renovate Switzerland

Pour l’aspect extrasportif, deux sympathisants de Renovate Switzerland étaient à cran et ont fait parler d’eux à Crans-Montana dimanche vers 16 h 45. Vêtus de T-shirts blancs avec l’inscription Act Now!, une étudiante en biologie et anthropologie sociale âgée de 20 ans et un quadra habitant de Montana ont momentanément interrompu la compétition. Ils se sont collés la main à l’intérieur du trou 18 du prestigieux parcours de golf.