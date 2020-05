Pakistan

Crash à Karachi: une boîte noire toujours recherchée

Les enquêteurs cherchent toujours à mettre la main sur le«Cockpit Voice Recorder» qui enregistre les conversations entre pilotes et les bruits dans l’avion.

L'accident a fait 97 morts et deux survivants, selon un nouveau bilan rendu public samedi par les autorités. (23 mai 2020)

Les enquêteurs, dont des membres du Bureau d’enquêtes et d’analyses français (BEA), étaient toujours mardi à la recherche d’une des boîtes noires de l’Airbus A320 de la compagnie pakistanaise PIA qui s’est écrasé vendredi à Karachi, a annoncé le BEA.

Le «Cockpit Voice Recorder» (CVR), qui enregistre les conversations entre pilotes et les bruits dans l’avion, notamment les éventuelles alarmes, n’a pas été retrouvé à ce stade, affirme le BEA dans un tweet.

L’autre enregistreur de vol, le «Flight Data Recorder» (FDR), qui relève tous les paramètres de vol (vitesse, altitude, régime des moteurs, trajectoire, etc.), a été récupéré et transmis aux enquêteurs pakistanais, avait annoncé samedi soir le PDG de la compagnie aérienne Arshad Malik.

Trois enquêteurs du BEA, accompagnés de six conseillers techniques du constructeur Airbus et d’un du motoriste Safran, sont arrivés mardi matin à Karachi pour participer à l’enquête menée par le Bureau d’enquêtes pakistanais, l’AAIB. Ils devraient rester sur place «environ une semaine», a précisé le BEA à l’AFP.

L’appareil s’est écrasé dans la rue

L’A320 de la Pakistan International Airlines assurait un vol entre Lahore et Karachi et s’est écrasé vendredi sur une zone résidentielle lors d’une deuxième tentative d’atterrissage, après un premier essai avorté, tuant 97 des 99 personnes à bord, dont huit membres d’équipage. La carlingue de l’avion s’est écrasée dans une rue et des parties de l’appareil se sont retrouvées encastrées dans des immeubles, fragilisant certaines structures.