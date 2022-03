France : Crash aérien de la Germanwings: fin des poursuites

Au terme de l’instruction, les juges ont considéré que le geste commis par le copilote suicidaire n’était connu de personne.

Un non-lieu a été rendu en France dans l’enquête sur le crash, en 2015 dans les Alpes, d’un avion de la compagnie allemande Germanwings provoqué par le copilote dépressif et qui avait fait 150 morts, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Marseille.

Copilote imprévisible

Elle clôt l’enquête ouverte contre X dans la foulée de l’accident pour «homicides involontaires par personne physique et par personne morale» et est conforme aux réquisitions du parquet de Marseille.

Le crash avait provoqué la mort des 144 passagers originaires de 19 pays, en majorité des Allemands (72) et des Espagnols (50) et de six membres d’équipage dont M. Lubitz.