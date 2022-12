Accident d’avion : Crash au Canada: un Suisse perd la vie, son épouse survit

Le couple avait décollé à bord d’un petit appareil la semaine dernière dans l’est du pays. Les causes de l’accident ne sont pas connues.

Au Canada, un petit avion, dans lequel avaient embarqué un homme de 52 ans et une femme de 45 ans, s’est écrasé. L’homme est décédé quelques heures plus tard à l’hôpital, rapporte «20 Minuten». Sa femme de 45 ans se trouve dans un état grave. L’accident est survenu mercredi matin près de la localité de Happy Valley-Goose Bay dans l'est du pays.