Russie : Crash d’un avion au Kamtchatka: 19 corps retrouvés

Les sauveteurs ont rejoint la zone où un avion s’est écrasé mardi à l’ouest de la Russie. Il transportait 28 personnes.

Plus tôt dans la journée, il avait annoncé la découverte de neuf corps et précisé que l’un d’entre eux avait été identifié. L’équipe se compose de 51 sauveteurs à pied, épaulés par des hélicoptères et des bateaux travaillant dans des conditions météorologiques difficiles à cause du brouillard, de la houle et de vents violents. L’avion de ligne d’une petite compagnie locale, avec 22 passagers et six membres d’équipage à bord, avait disparu des radars mardi alors qu’il s’apprêtait à atterrir dans la ville côtière de Palana.