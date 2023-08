France: Crash de l’avion piloté par Gérard Leclerc: deux corps retrouvés

Aux commandes de l’appareil

Selon le parquet de Saint-Nazaire, deux à trois personnes avaient pris place à bord du petit Robin DR 400 qui avait décollé de Loudun (Vienne) mardi. La préfecture de Loire-Atlantique avait dans un premier temps parlé de trois personnes. Le journaliste de Cnews et ancien présentateur de France 2, Gérard Leclerc , pilotait l’avion et se rendait à La Baule. Michèle Monory, fille de l’ancien ministre et président du Sénat, René Monory, ainsi qu’une amie de celle-ci se trouvaient à bord, a indiqué à l’AFP une source proche du dossier.