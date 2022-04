Chine : Crash du Boeing 737: Pékin reste muet

Malgré la rédaction d’un rapport d’enquête, la Chine n’a toujours pas expliqué les causes de la catastrophe.

La Chine a annoncé mercredi avoir rédigé un rapport d’enquête sur les causes de l’accident d’avion qui a tué 132 personnes le mois dernier dans le sud du pays, mais sans faire la lumière sur les causes de la catastrophe.

L’appareil, un Boeing 737-800 de la compagnie Chine Eastern Airlines qui reliait les villes de Kunming et Canton, avait brutalement piqué vers le sol avant de s’écraser dans la province du Guangxi, ne laissant aucun survivant parmi les passagers et l’équipage.

Equipage en règle

Aucun incident n’avait été signalé avant le vol et l’appareil ne transportait pas de matières dangereuses, a ajouté l’organisme public, qui n’a pas non plus détecté d’anomalies préalables dans les équipements de contrôle et de navigation.