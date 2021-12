Pays-Bas : Crash du MH17: Quatre suspects risquent la perpétuité

Mercredi, quatre hommes étaient jugés pour avoir tiré un missile sol-air contre un avion de ligne au-dessus de l’Ukraine, en 2014, faisant près de 300 victimes.

«Nous demandons que les suspects Guirkine, Doubinski, Poulatov et Khartchenko, chacun pour leur responsabilité dans le crash d’un avion ayant causé la mort et le meurtre de 298 personnes, soient condamnés à la prison à vie», a déclaré aux juges la procureure Manon Ridderbeks.

Rôle central

«Affligeant»

Aucun des suspects ne s’est rendu au procès, qui a démarré en mars 2020 aux Pays-Bas, et ils sont jugés en leur absence. Seul Oleg Poulatov est représenté par des avocats. Les audiences interviennent sur fond de tensions russo-occidentales croissantes autour de l’Ukraine. Américains et Européens accusent Moscou d’y préparer une offensive militaire.

Mépris

Destin tragique

Le plus connu des suspects, Igor Guirkine, 49 ans, surnommé «Strelkov» («Tireur»), était l’un des principaux commandants des séparatistes au début du conflit, et probablement leur représentant le plus médiatique à l’époque. Sergueï Doubinski, 57 ans, serait lié au renseignement militaire russe. Oleg Poulatov, 53 ans, est un ancien membre des forces spéciales russes et adjoint de Sergueï Doubinski. Leonid Khartchenko, 48 ans, aurait dirigé une unité séparatiste dans l’est de l’Ukraine.