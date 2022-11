Crash du Rio-Paris : Le représentant d’Air France défend la formation des pilotes

Après un mois d’audience, le tribunal a commencé à questionner mercredi Pascal Weil, ancien chef pilote et instructeur, sur la formation au sein de l’entreprise avant la catastrophe.

«Il nous semblait que les barrières mises en place étaient suffisantes»: le représentant d’Air France a soutenu mercredi à la barre que la formation et l’information des pilotes du Rio-Paris, qui s’est crashé le 1er juin 2009, n’étaient pas lacunaires.

La compagnie aérienne est jugée depuis le 10 octobre devant le Tribunal correctionnel de Paris avec Airbus pour homicides involontaires, plus de treize ans après l’accident du vol AF447 qui a tué 216 passagers et 12 membres d’équipage. Cette nuit-là, l’A330 traversait le Front intertropical (FIT), une zone météorologique difficile autour de l’équateur, quand trois sondes situées à l’extérieur de l’appareil, les sondes Pitot, ont givré, entraînant la perte des indications de vitesse.

Dans le cockpit, cette panne a provoqué une déconnexion du pilote automatique, un basculement en mode de pilotage dégradé et fait retentir de nombreuses alarmes. Déstabilisés, les pilotes ont adopté une trajectoire ascendante avant de perdre le contrôle de l’appareil.

Air France est soupçonnée de ne pas avoir mis en place une formation adaptée et de ne pas avoir assez informé ses équipages de cette panne et de ses conséquences, alors que des incidents similaires s’étaient multipliés les mois précédents. Après un mois d’audience, le tribunal a commencé à questionner mercredi après-midi son représentant, Pascal Weil, ancien chef pilote et instructeur, sur l’organisation de la formation au sein de l’entreprise avant la catastrophe.