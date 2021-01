France : Crash du Rio-Paris: un procès pour «homicides involontaires»?

Le parquet général français veut poursuivre Air France et Airbus pour leur responsabilité dans l’accident du vol AF447 qui a fait 228 morts en 2009.

La justice française estime que la compagnie aérienne Air France et le constructeur Airbus sont responsables du crash du vol AF447, qui s’est abîmé dans l’Atlantique le 1er juin 2009, faisant 228 victimes.

Le parquet général français a requis un procès pour «homicides involontaires» contre Air France et Airbus dans le crash d’un avion Rio-Paris qui a fait 228 morts en 2009, contrairement aux juges d’instruction qui avaient prononcé un non-lieu en 2019, a-t-on appris mercredi de source judiciaire. Tous les passagers et les membres d’équipage, de 34 nationalités, ont péri dans l’accident, le plus meurtrier de l’histoire de la compagnie française.